  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?

Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

CHP kurultayından hemen önce neler olmuş neler! Kara paralara ‘emanetçi döviz’ formülü

Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı

Şehidimizin son mesajı ortaya çıktı! “Keşke öyle olsa”

2 yaşındaki Aren’e darp: Anne duruşmalardan kaçıyor: Mahkeme yakalama emri çıkardı
Spor UEFA’dan Fenerbahçe ve Vikroria Plzen’e ceza
Spor

UEFA’dan Fenerbahçe ve Vikroria Plzen’e ceza

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
UEFA’dan Fenerbahçe ve Vikroria Plzen’e ceza

UEFA, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'da karşılaşan Fenerbahçe ile ev sahibi Viktoria Plzen'e, maçta çıkan olaylar nedeniyle para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun Fenerbahçe'ye, taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 15 bin, tesislere verilen zarar ve tribünde meşale yakılması sebepleriyle 30 bin, sahaya madde atılması gerekçesiyle 25 bin ve takımın uygunsuz davranışı nedeniyle 8 bin olmak üzere toplamda 78 bin avro para cezası uyguladığı aktarıldı.

Ayrıca bir sonraki deplasman maçı için Fenerbahçeli taraftarlara bilet satışı yasağı kararı alan kurulun, bu yaptırımı, 2 yıllık denetim süresi boyunca askıya aldığı belirtildi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun, Viktoria Plzen'e taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 15 bin, kamuya açık geçiş yollarını kapattığı gerekçesiyle de 6 bin olmak üzere 21 bin avro ceza verdiği kaydedildi.

Çek ekibine ayrıca 2 yıllık denetim süresi çerçevesinde kismi tribün kapatma cezası uygulandığı bildirildi.

UEFA, Oğuzhan Çakır’a görev verdi
UEFA, Oğuzhan Çakır’a görev verdi

Spor

UEFA, Oğuzhan Çakır’a görev verdi

Duyarlı sporculardan UEFA'ya İsrail baskısı
Duyarlı sporculardan UEFA'ya İsrail baskısı

Spor

Duyarlı sporculardan UEFA'ya İsrail baskısı

UEFA resmen açıkladı! EURO 2028'de tarihi maçlar o iki statta oynanacak
UEFA resmen açıkladı! EURO 2028'de tarihi maçlar o iki statta oynanacak

Spor

UEFA resmen açıkladı! EURO 2028'de tarihi maçlar o iki statta oynanacak

Avrupalı ırkçılığı yine akladı: "Türklerle savaş" pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı
Avrupalı ırkçılığı yine akladı: “Türklerle savaş” pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı

Spor

Avrupalı ırkçılığı yine akladı: “Türklerle savaş” pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu
Gündem

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ana muhalefet partisi AKEL, üçüncü ülke vatandaşlarının mülk satın alımlarını sınırlandıran ve alımların takib..
Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu
Sosyal Medya

Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Rusya’nın geliştirdiği ilk yapay zekalı insansı robotun tanıtımı ilginç anlara sahne oldu.
Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti
Gündem

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in ormanlardan çiftliklere, meyve bahçesinden yüzlerce dönümlük fidanlıklara, 45 ikametgâh binasından fabrikalar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23