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UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu müsabakasında düdük çalacak.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:31
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu müsabakasında düdük çalacak.


Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz takımları arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu müsabakasını yönetecek. Sırbistan’ın Belgrad şehrindeki Rajko Miti Stadyumu’nda 21.45’te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak" denildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:31
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