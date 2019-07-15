UEFA'dan Betül Nur Yılmaz'a görev



İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk kadın yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz, UEFA tarafından İskoçya'da düzenlenen Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde görevlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Betül Nur Yılmaz ilk olarak yarın TSİ 21.30'da Perth şehrinde oynanacak İngiltere-Almanya maçında yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın hakemi Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan Ivana Projkovska olacak.

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