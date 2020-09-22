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Spor UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
Spor

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

- FIFA kokartlı Türk hakem, UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Eylül Perşembe günü oynanacak Shkendija-Tottenham maçında görev yapacak

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:11:44 -
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü İngiltere'nin Tottenham ile Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Todor Proeski Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mehmet Cem Satman üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev yapacak.

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