0553 313 94 23

UEFA yılın futbolcusu finalistleri belli oldu

- 2018-19 sezonunda Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü için 3 kişiye düşürülen listede Messi, Ronaldo ve Van Dijk yer aldı

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:58
UEFA yılın futbolcusu finalistleri belli oldu


ANKARA (AA) - 2019 Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü için Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus) ve Virgil van Dijk (Liverpool) yarışacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2018-19 sezonunda Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nün adaylarının sayısı, ikinci tur oylamasının sonunda 10 kişiden 3'e düşürüldü.

UEFA üyesi 55 ülkeden gazeteciler ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarındaki takımları çalıştıran 80 teknik direktörün seçtiği listeye, Barcelona'dan Lionel Messi, Juventus'tan Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Virgil van Dijk girdi.

Ödülün kazananı, 29 Ağustos'ta Monaco'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.

Bu sezon 9. kez verilecek ödülü daha önce 3 kez Cristiano Ronaldo (2014, 2016, 2017), 2 kez Lionel Messi (2011, 2015), birer kez de Andres Iniesta (2012), Franck Ribery (2013) ve Luka Modric (2018) kazanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:58
  1. Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Futbol
  4. Lionel Messi
  5. UEFA
  6. Virgil van Dijk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir tarım ve hayvancılık kenti olmaya devam edecek
    1. Balıkesir tarım ve hayvancılık kenti..
    2. Boccia antrenmanları devam ediyor
    3. Çatak’ta AK Parti 18. yaşını kutladı
    4. Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını..
    5. AK Parti teşkilatlarla..
    6. Manisa Büyükşehir’in fabrikası parke..
    7. 11 milyon dolarlık İHA'dan sonra..
    8. Ahmet Bulut’tan Falcao transferine..
    9. "Falcao transferinde olumsuz bir şey..
    10. Gazinin darp edildiği kafede rezalet!..
    11. Ballıca Mağarasını bayram tatilinde 9..
    12. TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın..
    13. Umut Işığı ihtiyaç sahiplerine ışık..
    14. KMÜ’ye 3 bin 992 yeni öğrenci
    15. Denizlispor Başkanı Çetin'den..
    16. Büyükşehir ve AFAD’dan kurtarma..
    17. Üstüne ağaç devrilen orman işçisi ağır..
    18. Doğu Perinçek'in Esed aşkı depreşti
    19. Deprem bölgesinde çadırda yaşam devam..
    20. Tokat’taki yangınla ilgili 1 kişinin..
    21. Başkan Çerçi, YEGEM’in başarılı..
    22. UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren..
    23. Denizlispor Başkanı’nı, polisin biber..
    24. Sahaya atlayan kişi mahkemeye sevk..
    25. Yemen'deki Güney Geçiş Konseyinden..
    26. "Türkiye’nin Afrika’ya açılması,..
    27. Aracını çekiciye bağladı, feci şekilde..
    28. Van OSB’de bayramlaşma
    29. Boluspor'da transfer çalışmaları
    30. Boluspor'da transfer çalışmaları
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Ünlü gazeteci, Erdoğan’a seslendi: Bu atamaya kimlerin sevindiğinden haberiniz var mı?
    Ünlü gazeteci, Erdoğan’a seslendi: Bu atamaya kimlerin sevindiğinden haberiniz var mı?
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu