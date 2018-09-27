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UEFA, 'VAR' için kesin tarih verdi!

Nyon’daki UEFA Yönetim Kurulu toplantısında, Şampiyonlar Ligi’nde VAR uygulamasının gelecek sezondan itibaren kullanılmasına karar verildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 13:49
UEFA, 'VAR' için kesin tarih verdi!

Futbolda son dönemin en önemli teknolojik gelişmesi olan VAR (Video Yardımcı Hakem)uygulamasının Şampiyonlar Ligi’nde ne zaman kullanılacağı belli oldu. Dünya Kupası’nda yardımına başvurulmasının ardından Türkiye’nin de içlerinde olduğu Avrupa’da bazı liglerde de uygulamaya konan sistemin, Devler Arenası’nda bu sezon kullanılmayacağı kesinleşti.

EURO 2024 ÖNCESİ VAR KARARI

UEFA’dan yapılan açıklamada VAR sisteminin gelecek sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi’nde kullanılacağı duyuruldu. Nyon’daki UEFA Yönetim Kurulu toplantısında bu sabah, EURO 2024’ü düzenleyecek ülkeye karar verilmesinin öncesinde başka başlıklarda oturumlar gerçekleşti.

PLAY-OFF’TAN İTİBAREN OLACAK

Toplantıda alındığı belirtilen karar uyarınca, Ağustos 2019’a kadar sistemin denemelerinin ve eğitimlerinin tamamlanacağı, 2019-20 sezonu itibarıyla ise VAR sisteminin Avrupa’nın bir numaralı kupasında yürürlüğe konacağı belirtildi. Bu dönemin play-off turuna geldiğine dikkat çekildi.

VODAFONE PARK BİR İLKE SAHNE OLACAK

Alınan kararlar arasında VAR uygulamasının gelecek yaz 14 Ağustos’ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında da kullanılmasına karar verildi. Vodafone Park’ta sezonun en iyi iki takımını karşı karşıya getirecek buluşmada sistem, ilk kez bu müsabaka için İstanbul’da kullanılmış olacak. EURO 2020’de de kullanılan sistemin, Avrupa Ligi’nde ancak 2020-12 sezonunda kullanılacağı belirtildi.

ÇEYREK FİNAL İDDİASI ÇÜRÜDÜ

Şampiyonlar Ligi’nde VAR uygulamasına dair geçtiğimiz haftalarda bazı uluslar arası yayın kuruluşlarınca iddialar ortaya atılmıştı. Buna göre sistemin bu sezon çeyrek finalden itibaren Şampiyonlar Ligi’nde kullanılacağı savunulmuştu. Ancak UEFA’nın açıklaması bu sezon sistemin yardımına başvurulmayacağını kesinleştirdi.

(Skorer)

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 13:49
  1. İstanbul
  2. UEFA
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. VAR uygulaması
  5. VAR için tarih verdi

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