UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon belli oldu
UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'yı 2-1 yenen Fransa şampiyon olmayı başardı.
İspanya ile Fransa, San Siro Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fransa 2-1 kazanarak şampiyon oldu.
İlk yarısı golsüz geçilen maçın 64. dakikasında İspanya Oyarzabal'ın golüyle öne geçti: 1-0. Golün ardından baskılı bir oyun sergileyen Fransa, 66. dakikada Benzema ve 80. dakikada Mbappe'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Fransa, bu sonuçla UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu ve kupayı müzesine götürdü!