  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon belli oldu
Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon belli oldu

UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'yı 2-1 yenen Fransa şampiyon olmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 23:57:00 - 2021-10-10 23:59:51
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon belli oldu

İspanya ile Fransa, San Siro Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fransa 2-1 kazanarak şampiyon oldu.

İlk yarısı golsüz geçilen maçın 64. dakikasında İspanya Oyarzabal'ın golüyle öne geçti: 1-0. Golün ardından baskılı bir oyun sergileyen Fransa, 66. dakikada Benzema ve 80. dakikada Mbappe'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fransa, bu sonuçla UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu ve kupayı müzesine götürdü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay