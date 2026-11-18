İngiltere merkezli Survival International, Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Maranhão eyaletinde pazartesi günü gerçekleştiğini bildirdiği karşılaşmanın görüntülerini salı günü paylaştı. Örgüt, “tarihi” olarak nitelediği karşılaşmaya benzer bir olayın Awá halkıyla en az birkaç on yıldır yaşanmadığını aktardı.

Survival International, dış dünyadan haberdar olduğu halde dışarıdan gelenlerle temastan kaçınan ve kalıcı ilişki kurmayan yerli toplulukları “temas kurmamış” olarak tanımlıyor. Brezilya Yerli Halklar Kurumu (Funai), Maranhão’nun kuzeybatısında yaşayan Tupi-Guarani halklarından Awáların bir bölümünün gönüllü olarak izole yaşamayı sürdürdüğünü belirtiyor.

Funai, Reuters’a yaptığı açıklamada, izole yaşayan Awáların Maranhão’daki Araribóia Yerli Toprakları’nda bir köydekilerle temas kurduğunu gösteren görüntüleri ve sosyal medyada paylaşılan anlatımları incelediğini bildirdi. Kurum, yerli halkın karşılaşabileceği sağlık risklerini en aza indirmek için temas durumlarına yönelik acil durum planını devreye aldı. Funai, Brezilya’nın grupla temas kurmama politikasını sürdürdüğünü açıkladı.

Amazon’da izole yaşayan yerli topluluklar, son yıllarda yasa dışı madencilik, ağaç kesimi, avcılık ve hayvancılık faaliyetlerinin baskısı altında. Survival International Direktörü Caroline Pearce, Awáların topraklarına dört bir yandan girildiğini ve grubun giderek daralan bir orman alanına sıkıştığını söyledi.

Örgüt, Güney Amerika, Asya ve Pasifik’teki 10 ülkede dış dünyayla temas kurmamış 196 yerli topluluk tespit ettiğini açıkladı. Bu toplulukların yaklaşık yüzde 95’i Amazon’da, 124’ü ise Brezilya’da yaşıyor.

Maranhão Yerli Halklar Örgütü COAPIMA, plansız temasın izole toplulukları hastalıklara ve başka tehditlere açık hale getirebileceğini belirterek yetkili kurumlara dikkatli hareket etme çağrısı yaptı.