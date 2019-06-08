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UEFA Uluslar Ligi şampiyonu belli oluyor

- Portekiz ile Hollanda, yarın oynanacak finalde UEFA'nın yeni turnuvasının ilk şampiyonu olmak için mücadele edecek

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:40
UEFA Uluslar Ligi şampiyonu belli oluyor


ANKARA (AA) - Portekiz ile Hollanda'nın milli futbol takımları arasındaki UEFA Uluslar Ligi finali yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, yarın TSİ 21.45'te yapılacak Portekiz-Hollanda maçıyla belli olacak.

Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek.

Yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar İsviçre ile İngiltere ise yarın TSİ 16.00'da 3'üncülük maçına çıkacak.


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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:40
  1. Futbol
  2. Hollanda
  3. Portekiz
  4. UEFA Uluslar Ligi

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