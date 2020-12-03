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Spor UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde eşleşmeler belli oldu
Spor

UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde eşleşmeler belli oldu

Yarı finalde İtalya-İspanya ve Belçika-Fransa maçları oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-03 20:04:54 -
UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde eşleşmeler belli oldu


İSTANBUL (AA) - 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı.

A Ligi gruplarını lider bitiren milli takımların katıldığı kura sonucunda, İtalya ile İspanya, Belçika ile de Fransa eşleşti.

İkinci kez düzenlenen turnuvada yarı finaller 6-7 Ekim 2021, final ve 3'üncülük maçı ise 10 Ekim 2021'de oynanacak.

İtalya'da düzenlenecek finallere Torino'daki Allianz ve Milano'daki San Siro statları ev sahipliği yapacak.

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