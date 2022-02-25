UEFA ülke puanı sıralamasında geriledik!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Slavia Prag'a elenmesinin ardından Türkiye'nin de ülke puanı sıralamasında kaçıncı olduğu da belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaştı.
İlk maçı Kadıköy'de 3-2 kaybeden sarı-lacivertli takım, rakibine deplasmanda da 3-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a deplasmanda 3-2 kaybetmesinin ve diğer maçların da tamamlamasıyla birlikte Türkiye, 26.900 puan ile UEFA Ülke Puanı sıralamasında 16. sıradan 19. sıraya geriledi.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 101.355
2- İspanya: 91.427
3- İtalya: 73.902
4- Almanya: 71.499
5- Fransa: 57.081
6- Portekiz: 51.049
7- Hollanda: 45.700
8- Avusturya: 38.450
9- İskoçya: 34.700
10- Rusya: 34.482
11- Sırbistan: 32.875
12- Ukrayna: 31.800
13- Belçika: 30.600
14- İsviçre: 29.675
15- Yunanistan: 27.200
16- Çekya: 27.200
17- Hırvatistan: 27.150
18- Danimarka: 26.975
19- TÜRKİYE: 26.900
İlk 15'e giremezsek...
UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 15'e giremezsek 2023/2024'te Avrupa'ya gidecek Türk takımı sayısı 5'ten 4'e düşecek. Devler Ligi'ndeki takım sayımız 2'den 1'e inecek ve şampiyon ön eleme oynayacak.
İlk 15'e giremezsek 2023-2024 sezonunda Avrupa'ya gidecek takımlarımızın dağılımı şu şekilde olacak:
1: Şampiyonlar Ligi
0: Avrupa Ligi
3: Konferans Ligi
Avrupa'da tek temsilcimiz Galatasaray
Öte yandan, Fenerbahçe'nin elenmesinin ardından ülkemizi Avrupa'da temsil edecek tek takım olarak Galatasaray kaldı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi bugün çekilecek kuradan sonra belli olacak.