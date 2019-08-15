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UEFA Süper Kupa maçının ardından

Liverpool ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği maçta 25 kişiye adli işlem yapıldı- Maç sırasında sahaya giren Abdülselam Yılmaz ve beraber hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
UEFA Süper Kupa maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Liverpool ile Chelsea arasında dün oynanan UEFA Süper Kupa final maçında 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri, Vodafone Park Stadyumu'ndaki maç sırasında ve öncesinde, stat çevresinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, 1 kişiye narkotik madde, 2 kişiye hırsızlık, 3 kişiye sahaya usulsüz girmek, 5 kişiye meşale yakmak, 1 kişiye de yasak alan ihlali olmak üzere toplam 12 yabancı uyrukluya adli işlem yapıldı.

Türk taraftarlardan ise 6 kişiye usulsüz bilet temini, 7 kişiye de yasak alan ihlalinden adli işlem gerçekleştirildi.

Adli işlem yapılanlardan, maç sırasında sahaya giren Abdülselam Yılmaz ve beraber hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin Beşiktaş Polis Merkezindeki işlemlerinin sürdüğü, öğleden sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
  1. Chelsea
  2. İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü
  3. Liverpool
  4. UEFA Süper Kupa

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