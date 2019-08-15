UEFA Süper Kupa maçının ardından Liverpool ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği maçta 25 kişiye adli işlem yapıldı- Maç sırasında sahaya giren Abdülselam Yılmaz ve beraber hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Liverpool ile Chelsea arasında dün oynanan UEFA Süper Kupa final maçında 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı. İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri, Vodafone Park Stadyumu'ndaki maç sırasında ve öncesinde, stat çevresinde çalışma yaptı. Çalışmalarda, 1 kişiye narkotik madde, 2 kişiye hırsızlık, 3 kişiye sahaya usulsüz girmek, 5 kişiye meşale yakmak, 1 kişiye de yasak alan ihlali olmak üzere toplam 12 yabancı uyrukluya adli işlem yapıldı. Türk taraftarlardan ise 6 kişiye usulsüz bilet temini, 7 kişiye de yasak alan ihlalinden adli işlem gerçekleştirildi. Adli işlem yapılanlardan, maç sırasında sahaya giren Abdülselam Yılmaz ve beraber hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin Beşiktaş Polis Merkezindeki işlemlerinin sürdüğü, öğleden sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.