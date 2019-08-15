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UEFA Süper Kupa maçının ardından

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp:- "Bu gece sahadaki performans değil, sadece kazanmak önemliydi ve bunu başardık"- Liverpool'un Senegalli futbolcusu Sadio Mane:- "Kazanmayı hak ettik"

15 Ağustos 2019 Perşembe 02:30
UEFA Süper Kupa maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Chelsea'ye karşı penaltılarla kazandıkları UEFA Süper Kupa maçında stattaki performanstan övgüyle bahsederken sonuçtan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Klopp, iki takım için de kolay bir maç olmadığını belirterek, "Üst üste böyle zor maçlar oynamak kolay değil. Buna alışmak zorundayız. Bu gece sahadaki performans değil, sadece kazanmak önemliydi ve bunu başardık. Gerçekten büyük bir başarı, bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İki takımın da harika mücadele ettiğini vurgulayan Alman teknik direktör, "Kazandık ve zaferimizden dolayı kendimi iyi hissediyorum. Bu başarı sadece bana ait değil. Bu, tüm Liverpool kulübü ve bu kulübü sevenlerin bir başarısı. Stattaki atmosfer harikaydı. Seyirci sayısını bilmiyorum ama İstanbul'da bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ederim. Burası bizim için özel bir yer." dedi.

Oyuncularının performansıyla ilgili değerlendirmede bulunan Klopp, "Oxlade-Chamberlain, uzun bir sakatlık dönemi geçirdi. Bunun da etkisiyle kalitesine göre performansı yeterli değildi. Bu yüzden onu değiştirmek zorunda kaldım. Mane hücumda çok etkiliydi ve harika bir maç çıkardı. Aynı şekilde Adrian iyi bir maç çıkardı, harika kurtarışlar yaptı. Bu maç için yeterince hazır değildi ama buna rağmen çok iyi oynadı. Bu zaferi bize getiren isimlerdendi. Performansından dolayı gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Klopp, maçın kadın hakemleri Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi ve Michelle O'Neal'ın yönetimine ilişkin soru üzerine ise "Penaltı pozisyonundan dolayı mutlu değilim. Bu karardan dolayı emin değilim. Zor bir pozisyondu. Her şeye rağmen iyi maç yönettiklerine inanıyorum. Sakin kaldılar. Böyle zor bir maçta önemli pozisyonlarda iyi kararlar verdiler." değerlendirmesinde bulundu.

- Mane: "Kazanmayı hak ettik"

Takımının iki golünü atan ve maçın adamı seçilen Liverpool'un Senegalli futbolcusu Sadio Mane, kazandıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Maç boyunca iyi performans gösterdiklerini aktaran Mane, "Bu kupayı kazanmak bizim için çok önemliydi. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Fiziksel olarak yüzde yüz hazır olmasak da böyle maçlarda kazanmak önemli. Sahada her şeyimizi verdik ve kazanmayı hak ettik. Statta inanılmaz bir atmosfer vardı. Dünyadaki en iyi taraftara sahibiz. İşimizi kolaylaştırıyorlar. Destekleriyle bize motivasyon sağladılar. Bu başarıya birlikte ulaştık." diye konuştu.

Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk ise kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İstanbul'daki atmosfer harikaydı. Böyle bir ortam bekliyorduk. İstanbul, Liverpool için harika bir şehir ve buradaki kazanma geleneğimizi sürdürdüğümüz için memnunuz." dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 02:30
  1. Futbol
  2. Liverpool
  3. UEFA Süper Kupa

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