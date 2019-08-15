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UEFA Süper Kupa maçının ardından

- Chelsea Teknik Direktörü Lampard:"Kaybettiğimiz için mutsuzum ama takımımın performansıyla gurur duyuyorum"

15 Ağustos 2019 Perşembe 01:36
UEFA Süper Kupa maçının ardından


İSTANBUL (AA) - Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Liverpool'a penaltılarla kaybettikleri UEFA Süper Kupa maçında mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşasa da takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lampard, mücadeleyi penaltılarla şanssız şekilde kaybettiklerini vurgulayarak, "Maçı kaybetmek hayal kırıklığı yaşattı. Kaybettiğimiz için mutsuzum ama takımımın performansıyla gurur duyuyorum. Maç içinde bazı pozisyonları sonuçlandırmakta yeteri kadar iyi değildik. Sezon boyunca daha iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının performansından memnun olduğunu aktaran İngiliz teknik direktör, "Bugün ligdeki Manchester United maçından farklıydı. 4-0 kaybettikten sonra konuşmak zordu ama bugün gerçekten üst seviye bir takıma karşı iyi oynadık. Klopp ve takımına büyük saygı duyuyorum. Sadece 6 haftadır takımın başındayım. Bu kısa sürede aşama katettiğimize inanıyorum. Oyuncularımın hepsi üstüne düşeni yaptı ama penaltılarla şanssız şekilde kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle orta sahada rakibe üstünlük kurduklarının altını çizen Lampard, "Tüm oyuncularım üzerine düşeni yaptı. Kante ve Jorginho gibi kaliteli oyuncularımız sayesinde orta sahada oyunun büyük bölümünü domine ettik ama daha da iyi olmalıyız. Liverpool, kaliteli oyuncuları sayesinde bulduğu pozisyonlarla bizi cezalandırdı. Yine de Liverpool gibi güçlü bir takıma karşı verdiğimiz reaksiyon gayet iyiydi." yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 01:36
  1. Chelsea
  2. Frank Lampard
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  4. UEFA Süper Kupa

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