UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.15 Ağustos 2019 Perşembe 16:22
UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
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