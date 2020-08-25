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Spor UEFA Süper Kupa Finali seyirci ile mi oynanacak?
Spor

UEFA Süper Kupa Finali seyirci ile mi oynanacak?

Uluslararası Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama ile Süper Kupa finalinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda seyirci ile oynanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 16:32:00 - 2020-08-25 17:02:21
UEFA Süper Kupa Finali seyirci ile mi oynanacak?

Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Bayern Münih ile Avrupa Ligi’nin galibi Sevilla arasında oynanacak Süper Kupa finali yeni tip koronavirüs tedbirleri sonrası seyirci ile oynanacak ilk futbol müsabakası olarak tarihe geçecek.

İcra kurulundan yapılan açıklamaya göre; Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 24 Eylül tarihinde oynanacak maça, deneme amacıyla tribündeki kişi kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftar alınmasını kararlaştırıldığı duyuruldu.

Eğer denemeler başarılı olursa futbol müsabakaları için az sayıda seyircili olarak oynatılabileceği düşünülmektedir.

Bu müsabakanın dışında oynanacak bütün maçların da seyircisiz oynamaya devam edileceği belirtildi.

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