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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

Yeniakit Publisher
2023-06-09 11:26:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 14 kez müzesine götüren Real Madrid, bu alanda açık ara rakiplerinin önünde yer alıyor.

İstanbul'daki finalde karşılaşacak takımlardan İtalya temsilcisi Inter 4, İngiltere ekibi Manchester City ise ilk şampiyonluğuna ulaşmayı amaçlıyor.

1964 ve 1965 yıllarında üst üste şampiyon olan Inter, son kupasını ise teknik direktör Jose Mourinho ile 2010 yılında kazanmıştı. İtalya ekibi 1967 ve 1972 yıllarında ise finalde kaybeden taraf oldu.

Tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşayan Manchester City, iki yıl önceki finalde Chelsea'ye 1-0 mağlup olmuştu.

42 farklı takım final oynadı

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıktı, 22 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Kupayı Real Madrid 14, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Finalistler ve kupa sayıları

Organizasyon tarihinde bu seneye kadar finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:

TAKIM

FİNAL

KUPA

Real Madrid

17

14

Milan

11

7

Liverpool

10

6

Bayern Münih

11

6

Barcelona

8

5

Ajax

6

4

Inter

5

3

Manchester United

5

3

Juventus

9

2

Benfica

7

2

Chelsea 3 2

Nottingham Forest

2

2

Porto

2

2

Celtic

2

1

Hamburg

2

1

Steaua Bükreş

2

1

Marsilya

2

1

Borussia Dortmund

2 1

Feyenoord

1

1

Aston Villa

1

1

PSV

1

1

Kızılyıldız

1

1

Atletico Madrid

3

0

Valencia

2

0

Reims

2

0

Fiorentina

1

0

Eintracht Frankfurt

1

0

Partizan

1

0

Panathinaikos

1

0

Leeds United

1

0

Saint-Etienne

1

0

Borussia Mönchengladbach

1

0

Club Brugge

1

0

Malmö

1

0

Roma

1

0

Sampdoria

1

0

Bayer Leverkusen

1

0

Monaco

1

0

Arsenal

1

0

Tottenham

1

0

Paris Saint-Germain

1

0

Manchester City 1 0

İspanya ekipleri 19 kez kazandı

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.

İspanya ekiplerinin 19 kez kazandığı turnuvada İngilizler 14, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.

 

ÜLKE

ŞAMPİYON

FİNAL

İspanya

19

30

İngiltere

14

25

İtalya

12

28

Almanya

8

18

Hollanda

6

8

Portekiz

4

9

Fransa

1

7

Romanya

1

2

İskoçya

1

2

Yugoslavya

1

2

Belçika

0

1

Yunanistan

0

1

İsveç

0

1

Finaller

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:

SEZON

ŞAMPİYON

FİNALİST

SONUÇ

1955-56

Real Madrid

Reims

4-3

1956-57

Real Madrid

Fiorentina

2-0

1957-58

Real Madrid

Milan

3-2 (Uzatma)

1958-59

Real Madrid

Reims

2-0

1959-60

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

7-3

1960-61

Benfica

Barcelona

3-2

1961-62

Benfica

Real Madrid

5-3

1962-63

Milan

Benfica

2-1

1963-64

Inter

Real Madrid

3-1

1964-65

Inter

Benfica

1-0

1965-66

Real Madrid

Partizan

2-1

1966-67

Celtic

Inter

2-1

1967-68

Manchester United

Benfica

4-1 (Uzatma)

1968-69

Milan

Ajax

4-1

1969-70

Feyenoord

Celtic

2-1 (Uzatma)

1970-71

Ajax

Panathinaikos

2-0

1971-72

Ajax

Inter

2-0

1972-73

Ajax

Juventus

1-0

1973-74

Bayern Münih

Atletico Madrid

1-1, 4-0

1974-75

Bayern Münih

Leeds United

2-0

1975-76

Bayern Münih

Saint-Etienne

1-0

1976-77

Liverpool

B.Mönchengladbach

3-1

1977-78

Liverpool

Club Brugge

1-0

1978-79

Nottingham Forest

Malmö

1-0

1979-80

Nottingham Forest

Hamburg

1-0

1980-81

Liverpool

Real Madrid

1-0

1981-82

Aston Villa

Bayern Münih

1-0

1982-83

Hamburg

Juventus

1-0

1983-84

Liverpool

Roma

1-1 (4-2 pen.)

1984-85

Juventus

Liverpool

1-0

1985-86

Steaua Bükreş

Barcelona

0-0 (2-0 pen.)

1986-87

Porto

Bayern Münih

2-1

1987-88

PSV

Benfica

0-0 (6-5 pen.)

1988-89

Milan

Steaua Bükreş

4-0

1989-90

Milan

Benfica

1-0

1990-91

Kızılyıldız

Marsilya

0-0 (5-3 pen.)

1991-92

Barcelona

Sampdoria

1-0 (Uzatma)

1992-93

Marsilya

Milan

1-0

1993-94

Milan

Barcelona

4-0

1994-95

Ajax

Milan

1-0

1995-96

Juventus

Ajax

1-1 (4-2 pen.)

1996-97

Borussia Dortmund

Juventus

3-1

1997-98

Real Madrid

Juventus

1-0

1998-99

Manchester United

Bayern Münih

2-1

1999-00

Real Madrid

Valencia

3-0

2000-01

Bayern Münih

Valencia

1-1 (5-4 pen.)

2001-02

Real Madrid

Bayer Leverkusen

2-1

2002-03

Milan

Juventus

0-0 (3-2 pen.)

2003-04

Porto

Monaco

3-0

2004-05

Liverpool

Milan

3-3 (3-2 pen.)

2005-06

Barcelona

Arsenal

2-1

2006-07

Milan

Liverpool

2-1

2007-08

Manchester United

Chelsea

1-1 (6-5 pen.)

2008-09

Barcelona

Manchester United

2-0

2009-10

Inter

Bayern Münih

2-0

2010-11

Barcelona

Manchester United

3-1

2011-12

Chelsea

Bayern Münih

1-1 (4-3 pen.)

2012-13

Bayern Münih

Borussia Dortmund

2-1

2013-14

Real Madrid

Atletico Madrid

4-1 (Uzatma)

2014-15

Barcelona

Juventus

3-1

2015-16

Real Madrid

Atletico Madrid

1-1 (5-3 pen.)

2016-17

Real Madrid

Juventus

4-1

2017-18

Real Madrid

Liverpool

3-1

2018-19

Liverpool

Tottenham

2-0

2019-20

Bayern Münih

Paris Saint-Germain

1-0

2020-21 Chelsea Manchester City

1-0

2021-22 Real Madrid Liverpool

1-0

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