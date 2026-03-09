  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan petrol fiyatı açıklaması! "Küçük bir bedel" Şarapnel parçaları sıçradı! Foz petrol bölgesinde yangın! İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak Siyonistler İran'da 3 bin 400 hedefi vurduğunu açıkladı Ülkesi İran'ın öfkesiyle tanıştı! ABD Başkanı Trump ile görüştü İran'da dini liderliğe Mücteba Hamaney seçildi Bir ülke daha savaşa dahil oluyor! Uzmanlar bölgeye gönderiliyor İran'dan dikkat çeken açıklama! "Bu artık altyapı savaşı" Siyonist caniler Sur'da katliam yaptı: 8 sivil öldü! Sağlık merkezini bile vurdular Nahçıvan saldırısında diplomasi trafiği: Pezeşkiyan ve Aliyev telefonda görüştü!
Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlayacak. Galatasaray, yarın saat 20.45'te İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edecek

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda, yarın ve 11 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Galatasaray, yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile mücadele edecek.

Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Galatasaray - Liverpool (İngiltere)

23.00 Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)

11 Mart Çarşamba:

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece

Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar belli oldu
Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar belli oldu

Spor

Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu

Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23