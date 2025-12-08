UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlıyor! 2 günde 18 maç oynanacak

  • İSTANBUL
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak. Galatasaray, yarın Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta müsabakaları, yarın ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Ligde 9 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, yarın TSİ 23.00'te Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.30 Kairat (Kazakistan) - Olympiakos (Yunanistan)

20.45 Bayern Münih (Almanya) - Sporting (Portekiz)

23.00 Monaco (Fransa) - Galatasaray

23.00 Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa)

23.00 Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 PSV (Hollanda) - Atletico Madrid (İspanya)

10 Aralık Çarşamba

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda)

20.45 Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere)

23.00 Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Real Madrid (İspanya)​​​​​​​ - Manchester City (İngiltere)

