UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi canlı maçlar, özetler ve özel yayınlar hangi kanalda yayınlanacak?
Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda 2021? UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının Türkiye’de yayın hakkı kimde olacağı vak ediliyordu. Saran Group; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Europa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Saran Group’un UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maçların haklarını satın almasından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyordu. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi canlı maçlar, özetler ve özel yayınlar hangi kanalda yayınlanacak?
Avrupa Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformu, UEFA organizasyonlarının TV ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın alan Saran Group, bu üç ligin Türkiye’deki yayını için EXXEN ile anlaşmaya vardı.
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran konu ile ilgili şunları söyledi: “Saran Group olarak amacımız, tüm sporseverlerin bulundukları her yerde ve her zaman en kaliteli spor içeriklerine ulaşmasını sağlamak. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını, en geniş spor yelpazesini Türk sporseverlerle buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.”