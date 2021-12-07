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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi hangi maçlar var? Yarın hangi maçlar var? Maç saat kaçta?
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi hangi maçlar var? Yarın hangi maçlar var? Maç saat kaçta?

Yarın maçlar neler? UEFA Şampiyonlar Ligi yarın kimin maçı var? sorularının cevabı futbolseverlerin gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi 6. müsabakaları bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş’ın C grubuda yer aldığı grup maçları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bugün hariç maçlar yonacak? sorusuna UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı takip etmek isteyenlerce yanıt aranıyor. Peki, yarın hangi maçlar var? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi maç saatleri...

Yeniakit Publisher
2021-12-07 10:41:00 - 2021-12-07 10:41:35
UEFA Şampiyonlar Ligi hangi maçlar var? Yarın hangi maçlar var? Maç saat kaçta?

Bugün ve yarın hangi maçlar var? Yarın maçlar neler? UEFA Şampiyonlar Ligi yarın kimin maçı var? sorularının cevabı futbolseverlerin gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi 6. müsabakaları bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş’ın C grubuda yer aldığı grup maçları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bugün hariç maçlar yonacak? sorusuna UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı takip etmek isteyenlerce yanıt aranıyor. Peki, yarın hangi maçlar var? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi maç saatleri.

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak. Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasına girmek için kıyasayı yarışacak. Peki bugün hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi yarın hangi maçlar var? İşte yarın kimin maçı var? sorusunun cevabı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi bugünkü maçlar

20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)

20.45 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova)

23.00 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarınki maçlar (8 Aralık 2021 Çarşamba)

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)

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