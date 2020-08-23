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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu.
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 23:54:47 -
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu.
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