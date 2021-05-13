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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman nerede oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının yeri mi değişti?
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman nerede oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının yeri mi değişti?

Son dakika haberine göre, UEFA, Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının nerede oynanacağına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Chelsea final maçı ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Chelsea final maçı nerede oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Chelsea final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mı oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul’da oynamayacak mı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 16:50:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman nerede oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının yeri mi değişti?

UEFA, Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı karşılaşmasında, İspanyol Antonio Miguel Mateu Lahoz'un düdük çalacağını açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının nerede oynanacağına ilişkin de son dakika gelişmesi yaşandı. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman nerede oynanacak?

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'deki Dragao Stadı'na alındığını duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Manchester City ile Chelsea takımları arasında oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların, İngiliz hükümetinin uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle Türkiye'ye seyahat edemeyeceği belirtildi.

UEFA'nın karşılaşmayı İngiltere'de oynatmayı düşündüğü ancak İngiliz yetkililerin karantina muafiyeti sağlamaması sebebiyle mücadelenin Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda yapılmasına karar verildiği kaydedildi. Final müsabakasında her iki takımdan 6'şar bin seyircinin tribünde yerini alacağı bildirildi. 

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı hakemleri kimler?

UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakasında görev alacak hakem ekibi şöyle olacak: Hakem: Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya)

Yardımcı Hakemler: Pau Cebrian Devis (İspanya) Roberto Diaz Perez del Palomar (İspanya)

4. Hakem: Carlos del Cerro Grande (İspanya)

Video Yardımcı Hakem (VAR): Alejandro Jose Hernandez Hernandez (İspanya)

Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR): Juan Martínez Munuera (İspanya), Inigio Prieto Lopez de Cerain (İspanya), Pawel Gil (Polonya)

UEFA Avrupa Ligi finaline Fransız hakem

UEFA, Manchester United ile Villareal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Final müsabakasında, Fransız hakem Clement Turpin'in görev yapacağını duyurdu.

26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak müsabakayı yönetecek hakem ekibi şöyle olacak:

Hakem: Clement Turpin (Fransa)

Yardımcı Hakemler: Nicolas Danos (Fransa), Cyril Gringore (Fransa)

4. Hakem: Slavko Vincic (Slovenya)

Video Yardımcı Hakem (VAR): François Letexier (Fransa)

Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR): Jerome Brisard (Fransa), Benjamin Pages (France), Paulus van Boekel (Hollanda)

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