UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale yükselen takımlar! Şampiyonlar Ligi çeyrek finale kalan takımlar hangileri?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu ikinci maçlarında, dün oynanan iki karşılaşma ile çeyrek finale çıkan iki takım belli oldu. 15-16 Mart tarihlerinde kalan son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvada çeyrek finale kalan tüm takımlar belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finala çıkan takımlar hangileri?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finale yükselen takımlar hangisi oldu? Gecenin diğer mücadelesinde ise Bayern Münih, 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Avusturya ekibi Salzburg'u 7-1 yendi. Liverpool, Anfield Road Stadı'nda İtalyan temsilcisini ağırladı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadeleyi Inter, 61. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 kazansa da bu sonuç tur atlamasına yetmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Bayern Münih, çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları hangi maçlar var?

9 Mart Çarşamba maçları

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): (0-1)

Manchester City (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz): (5-0)

15 Mart Salı kimin maçı var?

Manchester United (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): (1-1)

Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz): (2-2)

16 Mart Çarşamba hangi maçlar var?

Juventus (İtalya) - Villarreal (İspanya): (1-1)

Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere): (0-2)

Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final ve yarı final kuraları 18 Mart 2022'de çekilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 5-6 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 12-13 Nisan'da oynanacak. Turnuvada yarı final etabında ilk maçlar 26-27 Nisan, rövanşlar ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali 28 Mayıs tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak.