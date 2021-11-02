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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ve Galatasaray maçları heyecanla takip ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 3 Kasım Çarşamba günü Sporting Lizbon takımına konuk olacak Beşiktaş’ın kaç puanı olduğu merak ediliyor. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puanı kaç? Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu puanı kaç?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 13:06:00 - 2021-11-02 13:07:32
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu

Beşiktaş Avrupa kupalarında geride kalan 227 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 96 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı. Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 48. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 47 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 25 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C Grubu'nda oynadığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu

Grubundaki ilk maçında evinde Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Ajax'a da 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde organizasyondaki üçüncü maçta ise Sporting Lizbon'a İstanbul'da 4-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın yönetimindeki 5 Avrupa kupasında 4 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

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