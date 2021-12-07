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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durum? Beşiktaş'ın puanı kaç?
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durum? Beşiktaş'ın puanı kaç?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında deplasmanda Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Beşiktaş'ın grupta kaç puanı olduğunu merak ediyor. Peki, Beşiktaş'ın C Grubu'nda kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2021-12-07 10:03:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durum? Beşiktaş'ın puanı kaç?

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması salı ve çarşamba akşamları oynanacak maçlarla tamamlanacak. Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Alman ekibi Borussia Dortmund'a konuk olacak. Peki, Beşiktaş'ın kaç puanı var?

UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durum? Beşiktaş'ın puanı kaç?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak. Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.

Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

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