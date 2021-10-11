  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçı ne zaman?
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçı ne zaman?

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman? Şampiyonlar Lig C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Peki, Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-10-11 22:22:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Peki, Beşiktaş Lizbon maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçı ne zaman?

Beşiktaş, Sporting Lizbon'u 19 Ekim Salı günü Vodafone Park'ta konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak mücadele Exxen Platformu'ndan naklen yayımlanacak. Mücadele Exxen'de şifreli olarak yayımlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz izlemenin mümkün olup olmadığını merak edenler 'Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport mücadeleyi şifresiz olarak yayımlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay