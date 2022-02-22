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Spor UEFA Rusya'daki finali geri alabil
Spor

UEFA Rusya'daki finali geri alabil

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken St. Petersburg'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali tehlikeye girdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 09:44:00 -
UEFA Rusya'daki finali geri alabil

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin futbolu da etkilediği öğrenildi. İngiliz basını, UEFA'nın bu sezon St. Peterburg Stadyumu'nda oynatmayı planladığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tehlikeye girdiği aktarıldı.

Daily Star'ın haberine göre; Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz UEFA'yı da harekete geçirdi. Avrupa futbolunun patronları, Şampiyonlar Ligi finalinin St. Petersburg'da oynanması fikrini gözden geçirme kararı aldı.

İki ülke arasında gerilimin son günlerde artması sonrasında UEFA'nın 2022 Şampiyonlar Ligi Finali için alternatif arayışlarına başladığı vurgulandı. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda finale iki İngiliz takımının kalması halinde, dev maçın Wembley'de oynanabileceği aktarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadyumun yer aldığı şehre 60 milyon sterlinden fazla bir gelir kaynağı oluşturacağı ifade edildi.

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