UEFA müsabakalarında deplasman golü kalktı mı? Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa ne olacak?

Deplasman golü kuralı nedir? Deplasman golü kuralı, futbol ve diğer sporlarda, çift maçlı eleme sistemiyle oynanan turlarda eşitliği bozmak için kullanılan bir yöntem. Deplasman golü kuralına göre, iki maç toplamında sonuçlar eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım kazanır.

UEFA'dan yapılan açıklamada," 2021-22 sezonundan itibaren tüm UEFA kulüp müsabakalarından deplasman golü kuralı kaldırılacaktır" ifadesine yer verildi. Bir süredir tartışılan ve kaldırılması gerektiği yönünde görüşler bildirilen deplasman golü kuralı için karar verildi. UEFA yaptığı son dakika açıklamasıyla artık deplasman golü kuralının uygulanmayacağını duyurdu. 2021/22 sezonunda deplasman golü kuralı uygulanmayacak. Eğer iki takım arasında oynanan iki maçta aynı gol sayısı atıldıysa maçlar uzayacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa müsabaka penaltılara gidecek.