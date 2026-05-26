UEFA Konferans Ligi'nde 5'inci final heyecanı yaşanacak

UEFA tarafından 2021-22 sezonunda düzenlenmeye başlanan Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ilk finalinde, İtalya'nın Roma ve Hollanda'nın Feyenoord ekipleri karşı karşıya geldi.

Arnavutluk'taki Air Albania Stadı'nda yapılan karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden Roma, organizasyonda şampiyonluğa ulaşan ilk ekip oldu.

KUPAYI İLK KAZANAN TEKNİK ADAM MOURİNHO

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, 2021-22 sezonunda Roma ile bu kupayı kazanan ilk teknik adam ünvanını aldı.

Portekizli çalıştırıcı, İtalyan ekibiyle yaşadığı başarıyla kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan tek teknik adam olarak kayıdedildi.

FİORENTİNA, ÜST ÜSTE İKİ FİNAL KAYBETTİ

İngiltere'nin West Ham United ekibiyle İtalya'nın Fiorentina takımı 2022-23 sezonu finalinde karşı karşıya geldi.

İngiliz ekibi, Jarrod Bowen'in 90. dakikada attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak şampiyon oldu.

Fiorentina, 2023-24 sezonunda da finale yükselme başarısı gösterdi.

İtalya temsilcisi, finalde Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Olympiakos, 116. dakikada eski Hataysporlu futbolcu El Kaabi'nin golüyle 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Üst üste 2 sezon final oynayan Fiorentina, geçen sezon yarı, bu sezon ise çeyrek finalde organizasyona veda etti.

SON FİNAL İNGİLİZ EKİBİNİN

UEFA Konferans Ligi'nde son finali geçen sezon İngiltere temsilcisi Chelsea kazandı.

Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadı'nda oynanan finalde Chelsea, İspanyol ekibi Real Betis ile kozlarını paylaştı.

Real Betis, ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken İngiliz ekibi, ikinci yarıda üst üste bulduğu gollerle rakibini 4-1 yendi ve şampiyon oldu.

İSPANYOLLARIN İKİNCİ, İNGİLİZLERİN ÜÇÜNCÜ FİNALİ

UEFA Konferans Ligi'nde geçen sezon olduğu gibi bu yıl da İspanyol ve İngiliz ekipleri finalde mücadele edecek.

Organizasyonun 5. sezonunda İspanyollar ikinci, İngilizler ise üçüncü kez finalde boy gösterecek.

Bugüne kadar oynanan 4 finalde 3 kez İtalyan takımı yer alırken 2 defa İngiliz, 1'er kez de Hollanda, Yunanistan ve İspanya takımları karşı karşıya geldi.

İSPANYOL EKİPLERİ FİNALLERDE BAŞARILI

İspanyol takımları, Avrupa'nın üç önemli organizasyonundaki finallerde rakiplerine üstünlük kurdu.

İspanya temsilcilerinin 2000-01 sezonundan bu yana 26 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi (UEFA Kupası) ve Konferans Ligi'ndeki finallerin 23'ünün sonucunda kupa İspanya'ya gitti.

Şampiyonlar Ligi'nde 2014 ve 2016'da oynanan finallerin yanı sıra 2007 ve 2012'deki Avrupa Ligi finallerinde İspanyol takımları karşı karşıya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2000-01 sezonunda oynanan finalde Alman ekibi Bayern Münih, Valencia'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda yenerek kupayı kazandı. Aynı sezon UEFA Kupası'nda ise Liverpool, gol düellosu yaşanan maçta İspanyol ekibi Alaves'i altın golle 5-4 yendi ve kupa 2'de mutlu sona ulaştı.

İspanyol ekipleri, 2000-01'den sonra 2024-25 sezonuna kadar çıktıkları hiçbir Avrupa finalini kaybetmedi. Konferans Ligi finalinde geçen sezon Chelsea, Real Betis'i 4-1 yendi ve İspanya temsilcilerinin serisini sona erdirdi.

Söz konusu süreçte İspanyollar, Şampiyonlar Ligi kupasını 11, Avrupa Ligi kupasını 12 kez müzesine götürdü.

ŞAMPİYONLAR

Konferans Ligi'nde geride kalan dört sezonda İngiliz ekipleri 2, İtalya ve Yunanistan temsilcileri ise 1'er kez kupayı kazandı.

Organizasyonda ilk kupayı 2021-22 sezonunda İtalyan ekibi Roma kazanırken 2022-23'te İngiliz takımı West Ham United, mutlu sona ulaştı.

Yunan takımı Olimpiakos, 2023-24 sezonunda kupa zaferi yaşarken 2024-25'te İngiltere temsilcisi Chelsea, organizasyonu şampiyon tamamladı.