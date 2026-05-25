Öcalan’dan CHP yorumu! Safını belli etti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen olaylı tahliye operasyonuna terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'dan destek geldi. İmralı'da kendisiyle görüşen DEM Parti heyeti aracılığıyla mesaj gönderen terör elebaşı, kapıları kırılarak tahliye edilen Özgür Özel ve yönetimini savunarak operasyonu "vahim bir hata" olarak nitelendirdi.

CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi sırasında yaşananlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Onlarca polisin sis bombalarıyla binaya girmesi ve "mutlak butlan" kararının iletilmesiyle Özgür Özel ve kurmayları binadan ayrılırken ortaya çıkan görüntüler yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

İMRALI'DA ÖCALAN İLE GÖRÜŞTÜLER

Dün İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan'ın CHP Genel Merkezi'ne yönelik tahliye operasyonu konusundaki değerlendirmelerini bugün kamuoyuyla paylaştı.

ÖCALAN'DAN DEMOKRASİ VURGUSU

DEM Parti İmralı heyetinin aktardığına göre Öcalan, "Bir siyasi partinin genel merkezine kapısını balyozla kırarak girmek demokraside olacak şey midir? Cumhuriyet Halk Partisine yönelik uygulamalar ve yaşanan gelişmeler, doğru işleyen bir demokrasinin ve demokratik siyasetin olmamasıyla ilgilidir.

"VAHİM BİR HATADIR"

İşleri bu noktaya getiren sebep budur; cumhuriyetin temelindeki demokrasi ilkesinden yoksunluktur. Demokrasiye sanki bir lüksmüş, demagojiymiş, lafazanlıkmış gibi yaklaşarak önemsememenin sonuçları vahim bir hatadır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Polis ekipleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararını tebliğ etmek ve CHP Genel Merkezi'nin tahliyesini sağlamak üzere parti binasına girdi.

Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı.

Genel Merkez'in bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekilerle görüşen polis ekipleri, bir süre bekledikten sonra Genel Merkez binasına giriş hazırlıklarına başladı.

Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı. Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez'e girdi.

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin ardından genel merkezden ayrılan Özel, beraberinde bazı milletvekilleri ve partililerle Meclis'e doğru hareket etti.