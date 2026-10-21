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Spor UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak
Spor

UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak

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UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 2. hafta maçları ile devam edecek. Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, evinde İskoç ekibi Hearts ile yarın akşam karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın 18 maç oynanacak.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, evinde İskoç ekibi Hearts ile saat 19.45'te karşı karşıya gelecek.

Ligde tamamı yarın oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

17.30 Kairat (Kazakistan)-Panathinaikos (Yunanistan)

19.45 Trabzonspor-Hearts (İskoçya)

19.45 Getafe (İspanya)-Lugano (İsviçre)

19.45 Iberia (Gürcistan)-Mjallby (İsveç)

19.45 Inter Escaldes (Andorra)-Universitatea Craiova (Romanya)

19.45 Jablonec (Çekya)-Brighton (İngiltere)

19.45 Kauno Zalgiris (Litvanya)-Brann (Norveç)

19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Kopenhag (Danimarka)

19.45 Nordsjaelland (Danimarka)-CSKA Sofya (Bulgaristan)

19.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Riga (Letonya)

22.00 Aarhus (Danimarka)-Egnatia (Arnavutluk)

22.00 Ajax (Hollanda)-Atalanta (İtalya)

22.00 Borac (Bosna Hersek)-KuPS Kuopio (Finlandiya)

22.00 Braga (Portekiz)-Gent (Belçika)

22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Twente (Hollanda)

22.00 Midtjylland (Danimarka)-Sint-Truidense (Belçika)

22.00 Monaco (Fransa)-Freiburg (Almanya)

22.00 Thun (İsviçre)-Hajduk Split (Hırvatistan)

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