Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın
Uşak’ta bir tekstil geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı; bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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Uşak’ta bir tekstil geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı; bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm ürünlerinden elyaf üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacağı bildirildi.
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