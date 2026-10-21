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Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın

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AA Giriş Tarihi:

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın

Uşak’ta bir tekstil geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı; bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Foto - Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm ürünlerinden elyaf üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

#4
Foto - Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacağı bildirildi.

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