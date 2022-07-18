UEFA Konferans Ligi Medipol Başakşehir ve Konyaspor’un rakipleri kim?
UEFA Konferans Ligi’nde heyecan devam ediyor. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un mevcut rakiplerini elemeleri halinde eşleşeceği muhtemel rakipleri belli oldu. Peki UEFA Konferans Ligi Medipol Başakşehir ve Konyaspor’un rakipleri kim?
UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir, 21 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Fatih Terim Stadı'nda İsrail temsilcisi Maccabi Netenya ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Maccabi Netanya'yı elemesi durumunda 3. ön eleme turunda Breidablik - Buducnost Podgorica maçının galibiyle karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi Konyaspor rakipleri kim?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanacak olan Bate Borisov - Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele seyircisiz olarak oynanacak. Maç A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Konyaspor ise UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda BATE Borisov'u elemesi durumunda, 3. ön eleme turunda Koper - Vaduz mücadelesinin galibi ile eşleşecek.