UEFA kararını açıkladı! Artık iki ülke Avrupa'da eşleşemeyecek UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, Kosova ve Rusya futbol takımları yeni bir karar alınıncaya kadar UEFA organizasyonlarında eşleşemeyecek.

Kosova ile Rusya futbol takımları güvenlik risklerinden dolayı Avrupa kupalarında birbirlerine rakip olamayacak. UEFA'dan yapılan açıklamada, "Kosova ve Rusya'nın takımları güvenlik riski sebebiyle yeni bir karar alınıncaya kadar UEFA organizasyonlarında eşleşemeyecekler." ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda eşleşen iki ülke milli takımlarının maçlarının ise tarafsız sahalarda oynanacağı duyuruldu.

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