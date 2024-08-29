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Spor UEFA gözünün yaşına bakmayacak! Muslera'ya büyük ceza geliyor
Spor

UEFA gözünün yaşına bakmayacak! Muslera'ya büyük ceza geliyor

Yeniakit Publisher
2024-08-29 12:00:00 -
UEFA gözünün yaşına bakmayacak! Muslera'ya büyük ceza geliyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a karşı oynadığı maçta rakibine tekme atan ve kırmızı kart gören Fernando Muslera, UEFA'dan ağır bir ceza alabilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, Young Boys'a 1-0 yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

MUSLERA'DAN RAKİBİNE TEKME

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Young Boys'un attığı gol sonrası Virginius'a tekme attı ve rakibini yere düşürdü.

Maçın hakemi ise Muslera'ya kırmızı kart vererek oyundan attı.

BÜYÜK CEZA ALABİLİR

Fernando Muslera, aldığı kırmızı kart sonrası büyük bir ceza ile karşı karşıya kaldı.

UEFA, görüntülerden yola çıkarak Muslera'ya ciddi bir ceza vermeye hazırlanıyor.

İŞTE ALACAĞI CEZA

38 yaşındaki deneyimli eldivenin 3-4 maç arasında ceza alması bekleniyor.

Muslera'nın UEFA Avrupa Ligi'nde yapılacak 8 maçın büyük bir kısmını kaçıracağı anlamına geliyor.

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