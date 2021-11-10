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Spor UEFA Galatasaray’a ne kadar ceza verdi? UEFA GS cezası ne oldu?
Spor

UEFA Galatasaray’a ne kadar ceza verdi? UEFA GS cezası ne oldu?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya ile karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasında Galatasaray'ın Marsilya'ya konuk olduğu mücadele tribünlerden atılan meşaleler nedeniyle maç yaklaşık 8 dakika oynanamamıştı. Marsilya maçındaki meşale atılması nedeniyle UEFA, Galatasaray’a ceza verdi. Peki UEFA Galatasaray’a ne kadar ceza verdi? UEFA GS cezası ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-10 13:54:00 - 2021-11-10 13:55:40
UEFA Galatasaray’a ne kadar ceza verdi? UEFA GS cezası ne oldu?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın 30 Eylül'de Marsilya'yla deplasmanda oynadığı mücadelede iki takım taraftarları arasında gerilim yaşanmış ve hakem oyunu bir süre durdurmuştu. Yaşanan olayların ardından UEFA, sarı-kırmızılı kulübe 2 deplasman maçı için seyirci yasağı cezası verdi. Galatasaray, Avrupa'da oynayacağı 2 deplasman maçına seyirci götüremeyecek. UEFA Avrupa Ligi E Grubu Marsilya-Galatasaray maç 0-0 bitmişti.

 

 

 

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