İl Müftüsü Mehmet Şahin de kulluk vazifesinin yerine getirileceği en güzel mekanların camiler olduğunu ifade etti. Caminin fiziki özelliklerine ilişkin bilgi veren Şahin, "Camimiz 500 metrekare civarında, 550-600 kişilik kapasitesinde olacak." dedi. Şahin, caminin yanı sıra şadırvan, tuvalet, okuma salonu ve misafirlerin ağırlanabileceği bir alanın da yapılacağını kaydetti. Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Arif Özdemir ise merkezin görevleri ve çalışma usulünün yanı sıra yerli ve yabancı öğrenci ile kursiyerlerin bulunması nedeniyle uzun süredir yerleşkede camiye ihtiyaç duyduklarını belirtti.