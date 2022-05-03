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Spor UEFA Galatasaray’a ne kadar ceza verdi?
Spor

UEFA Galatasaray’a ne kadar ceza verdi?

17 Mart’ta Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan maça ilişkin UEFA’dan gelecek cezanın ne olacağı bir hayli merak ediliyordu. UEFA’dan Galatasaray’a verilen ceza belli oldu. Peki UEFA Galatasaray’a ne kadar ceza verdi?

Yeniakit Publisher
2022-05-03 17:43:00 - 2022-05-03 17:44:19
UEFA Galatasaray’a ne kadar ceza verdi?

Galatasaray ile Barcelona arasında 17 Mart’ta Nef Stadyumu’ndan oynanan maç nedeniyle UEFA’dan Galatasaray’a tribün kapatma ve para cezası geldi. UEFA Disiplin Kurulu, meşale yakılması ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle sarı-kırmızılılara ceza kesti.

UEFA Galatasaray’a tribün kapatma cezası mı verdi?

Galatasaray'a tribün kapatma cezası verildi. Bu kısmi seyircisiz oynama durumunun iki yıllık bir deneme süresine tabi olacağı duyuruldu. Kulübe ayrıca toplamda 26 bin 250 euro para cezası da kesildi. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, ilk maçta Barcelona ile Nou Camp’ta golsüz berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar İstanbul’daki rövanşta rakibine 2-1 yenilerek turnuvaya etmişti.

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