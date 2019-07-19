0553 313 94 23

UEFA Fenerbahçe kararını duyurdu

UEFA, Finansal Fair Play soruşturması çerçevesinde Fenerbahçe kararını açıkladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 18:35
UEFA Fenerbahçe kararını duyurdu

UEFA, Finansal Fair Play soruşturması çerçevesinde Fenerbahçe'ye men cezası vermedi. Sadece çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

Fenerbahçe'nin merakla beklediği UEFA kararı belli oldu. UEFA, Fenerbahçe'ye men cezası vermedi ve çeşitli yaptırımların uygulanmasını zorunlu kıldı.

UEFA'nın Finansal Fair Play soruşturması çerçevesinde sarı lacivertli ekibe sadece çeşitli yaptırımlar uygulayacağı açıklandı.

İşte UEFA'nın Fenerbahçe'ye uygulayacağı yaptırımlar

UEFA, Fenerbahçe'ye 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında elde edeceği gelirden 2 milyon euro'luk kısmını kesecek.

Fenerbahçe'ye UEFA organizasyonlarında 23 futbolcu kısıtlaması getirildi.

UEFA, Fenerbahçe'ye 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında pozitif transfer bakiyesi (Aldığından çok satması gerekiyor) zorunluluğu getirdi. Bu kurala uyulmaması halinde yeni transferler 23 kişilik kadroya yazılamayacak.

Fenerbahçe, mevcut borcunu 15 Ekim 2019'a kadar yapılandırırsa, UEFA tarafından verilen 2 milyon euroluk ceza 1 milyon euroya indirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:35
  1. UEFA
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    2. Tırda sıkışan yaralı, 3 saatlik..
    3. Tuncer Cücenoğlu, son yolculuğuna..
    4. Apollo 11’in Ay’a inişinin 50’nci yılı..
    5. Sinop’ta kablo hırsızları yakalandı
    6. "Devlet olarak vatandaşın yanındayız"
    7. Lüleburgaz’da cinayet
    8. Bakan Dönmez, sel bölgesinde
    9. İsrail askerleri Gazze sınırında 17..
    10. Dominik Cumhuriyeti ve Honduras'da..
    11. Pençe Harekatı’nda şehit düşen asker..
    12. UEFA Fenerbahçe kararını duyurdu
    13. Adnan Oktar Suç Örgütü’nün iddianamesi..
    14. Vatandaşı darbeden otobüs şoförüne ceza
    15. Kayalıklardan denize düşen kızı..
    16. İÜ'nün "Tercih ve Tanıtım Günleri..
    17. DERLEME - Düzce'deki su baskını ve..
    18. Bu hafta borsa ve altın kazandırdı,..
    19. Çin'den Juventuslu Merih Demiral'a..
    20. Kayıp oğluna kavuşan öğretmen annenin..
    21. DGS sonuçları açıklandı mı? 2019 DGS..
    22. Mısır'da aftan yararlanan 316 tutuklu..
    23. Piyasalarda gün sonu
    24. Ruhsar Pekcan esnaf ve sanatkarın..
    25. Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men..
    26. Trafik kurallarına uymayan sürücüye..
    27. Toyota Prius Plug-in Hybrid yenilendi
    28. Çin'den Juventuslu Merih Demiral'a..
    29. ABD "Arjantin saldırısının..
    30. Şahin, YKS’de başarılı öğrencileri..
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı