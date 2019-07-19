UEFA Fenerbahçe kararını duyurdu UEFA, Finansal Fair Play soruşturması çerçevesinde Fenerbahçe kararını açıkladı.

UEFA, Finansal Fair Play soruşturması çerçevesinde Fenerbahçe'ye men cezası vermedi. Sadece çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Fenerbahçe'nin merakla beklediği UEFA kararı belli oldu. UEFA, Fenerbahçe'ye men cezası vermedi ve çeşitli yaptırımların uygulanmasını zorunlu kıldı. UEFA'nın Finansal Fair Play soruşturması çerçevesinde sarı lacivertli ekibe sadece çeşitli yaptırımlar uygulayacağı açıklandı. İşte UEFA'nın Fenerbahçe'ye uygulayacağı yaptırımlar UEFA, Fenerbahçe'ye 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında elde edeceği gelirden 2 milyon euro'luk kısmını kesecek. Fenerbahçe'ye UEFA organizasyonlarında 23 futbolcu kısıtlaması getirildi. UEFA, Fenerbahçe'ye 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında pozitif transfer bakiyesi (Aldığından çok satması gerekiyor) zorunluluğu getirdi. Bu kurala uyulmaması halinde yeni transferler 23 kişilik kadroya yazılamayacak. Fenerbahçe, mevcut borcunu 15 Ekim 2019'a kadar yapılandırırsa, UEFA tarafından verilen 2 milyon euroluk ceza 1 milyon euroya indirilecek.

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