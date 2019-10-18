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UEFA bu skandal sevinç gösterilerine bakın ne yaptı!

İkiyüzlü Batı'nın baskısı sonuç verdi ve UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçında asker selamı ile yapılan gol sevinçleri hakkında soruşturma başlattı. Takvim yapraklarını geriye doğru sardığımızda, Fransız futbolcu Griezmann, dünya piyasalarını patlatan PES oyunundaki asker selamı gol sevinçleri ile karşılaşıyoruz. Hatta biraz daha geriye gidersek bizim naif ve samimi sevincimize bir hayli uzak siyasi göndermelerin olduğu sevinçlerle karşılıyoruz. Bu sevinçler tabi ki hiçbir yerde gündem olmadı. UEFA ise bu olayları küçük cezalar ile yatıştırdı.

18 Ekim 2019 Cuma 23:46
UEFA bu skandal sevinç gösterilerine bakın ne yaptı!

UEFA'nın Arnavutluk ve Fransa maçlarında yapılan asker selamlı gol sevinçlerine soruşturma başlatması, adaletin mutlak suretle olması gereken spor alanına siyasetin bulaştığının resmi olarak tarih kitaplarında şimdiden yerini aldı.

UEFA,  A Milli Takım'da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynadıkları maçlarda olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna disiplin soruşturması başlattı. Yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak bir müfettiş atandığı belirtilirken, “Türk oyuncuların, Fransa maçındaki potansiyel politik ve provokatif hareketi nedeniyle bir müfettiş görevlendirilmiştir. İncelemenin sonucunda bilgi paylaşılacaktır” denildi.

Karar pekala siyasi

Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon, milli futbolcuları Griezmann'ın Macron'a selam çakan asker selamını görmezden gelerek "Eğer Türk futbolcular bir kez daha asker selamı verirlerse, o zaman onlara düşman gibi davranacağız. Buna hazırlıklı olsunlar. Çünkü bu kabul edilemez ve bu şartlarda Türkiye ile futbol maçı oynamamalıyız." demişti.

Xhaka'nın sevinci

 2018 Dünya Kupası’ndaki İsviçre-Sırbistan maçında ilginç bir an yaşandı. İsviçre’nin Kosova ve Arnavutluk asıllı iki futbolcusu Xhaka ile Shaqiri, Sırbistan maçında attıkları gollerden sonra elleriyle Arnavutluk’un sembolü olan ‘çift kartal’ işaretini yaparak sevindi. UEFA, oyunculara sadece 10’ar bin İsviçre Frankı para ceza kesti.

Çetnik selamı

Yine Avrupa Şampiyonası elemelerinde Sırbistan’ın Arnavutluk’u 2-0 yendiği maçta 90+1’de golü atan Kolarov’un attığı gol sonrası Tosic’in çetnik selamının yine UEFA tarafından işleme tabi tutulması. Fakat iki oyuncu, tıpkı yukarıda olduğu gibi cezalardan yırttı.

Putin'e selam çaktılar, küçük ceza ile geçiştirildi

UEFA’nın yine benzer konuda soruşturma başlattığı ve fatura kestiği olaylardan biri de 2016 yılında Kadıköy’de Fenerbahçe ile Lokomotiv Moskova arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakasında yaşandı. Rusya’nın sınır bölgemizde uçağının düşürülmesi dönemine denk gelen süreçte Lokomotiv’in futbolcusu Dmitriy Tarasov, üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fotoğrafının olduğu tişörtünü göstermişti. UEFA benzer gerekçe ile Rus futbolcuyu 5 bin Euro para cezasına çarptırmıştı.

Peki ya FIFA’nın 2018 Dünya Kupası’nda Sırbistan’ın Kosta Rika ile oynadığı maçtan sonra attığı firikik golünün ardından Kolarov’un çetnik selamı vermesini es geçmesine ne diyeceksiniz. Hani o Bosna’da soykırım yapan Sırp Kasabı Arkan ve adamlarının kullandığı ‘selam’ı. Hem Kosta Rika hem de Brezilya maçları sonrası Sırp futbolcunun o üç parmak işareti yaparak tüm dünyaya gösterdiği çetnik selamını... Bunu siyasi içerikli bulmayan zihniyet (FIFA) ve kardeşi (UEFA) bugün Türkiye’ye ‘Sen spora siyaset bulaştırdın arkadaş’ diyebiliyor.

Tarafsızlığını kaybeden UEFA

A Milli Takımın aslanlarının yaşadıkları sevinçlerde, herhangi bir siyasi kin gütmeden askerlerine olan sevgisini 'asker selamı' vererek kutlamasına soruşturma açan UEFA, yukarıdaki ahlaksız siyasi eylemlere sesini çıkarmadı. Tarafsızlığını kaybeden UEFA'dan çıkabilecek olan bir cezanın Batı'nın baskısı sonucu ortaya çıkacağını artık bir gerçek olarak kabul etmeliyiz.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 23:46
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