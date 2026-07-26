Türkiye'nin bal devi belli oldu! Süzme ve petek balıyla adını dünyaya duyuran o il...

Türkiye'nin bal haritasında zirvenin sahibi yine değişmedi! Zengin bitki örtüsü ve köklü arıcılık geleneğiyle öne çıkan o ilimiz, rekor üretimiyle Türkiye'nin bal deposu olmayı sürdürüyor. Süzme baldan peteğe uzanan çeşitleriyle hem sofraların vazgeçilmezi olan hem de dünya pazarında adından söz ettiren kent, üretimdeki liderliğini koruyor. İşte Türkiye'nin bal üretiminde zirvede yer alan o meşhur ilimiz ve sofranıza gelen balın gerçek olup olmadığını anlamanın püf noktaları...