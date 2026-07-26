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Galatasaray'dan yerli stoper atağı! Yuvaya geri dönüyor: Abdülkerim'in alternatifi belli oldu... Türkiye'nin bal devi belli oldu! Süzme ve petek balıyla adını dünyaya duyuran o il... Kadınlar el emeği turşu: Yurdun dört bir yanına gönderiyorlar! Karaciğeri baştan aşağı değiştiriyor! Çin'in dünyadaki tekeline son verecek milli hamle: Türkiye 'siyah toz'da ilk 5'e giriyor Varank’tan Özgür Özel’e büyük şamar! ‘Böyle bir müptezelden…’ 65 milyonluk liralık ev 15 milyona düştü: Ne gelen var ne giden! 22 yaşındaki isim artık yolcu: Fenerbahçe, Gonzalo Garcia'yı transfer edecek
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Türkiye'nin bal devi belli oldu! Süzme ve petek balıyla adını dünyaya duyuran o il...

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Türkiye'nin bal devi belli oldu! Süzme ve petek balıyla adını dünyaya duyuran o il...

Türkiye'nin bal haritasında zirvenin sahibi yine değişmedi! Zengin bitki örtüsü ve köklü arıcılık geleneğiyle öne çıkan o ilimiz, rekor üretimiyle Türkiye'nin bal deposu olmayı sürdürüyor. Süzme baldan peteğe uzanan çeşitleriyle hem sofraların vazgeçilmezi olan hem de dünya pazarında adından söz ettiren kent, üretimdeki liderliğini koruyor. İşte Türkiye'nin bal üretiminde zirvede yer alan o meşhur ilimiz ve sofranıza gelen balın gerçek olup olmadığını anlamanın püf noktaları...

#1
Foto - Türkiye'nin bal devi belli oldu! Süzme ve petek balıyla adını dünyaya duyuran o il...

Türkiye'nin dört bir yanı, bereketiyle göz dolduran coğrafyası ve eşsiz doğasıyla tam bir bal cenneti konumunda.

#2
Foto - Türkiye'nin bal devi belli oldu! Süzme ve petek balıyla adını dünyaya duyuran o il...

Yurdun her köşesinde üreticilerin büyük bir emekle elde ettiği lezzetler sofraları süslerken, içlerinden biri var ki hem lezzeti hem de kırılması güç üretim kapasitesiyle öne çıkıyor.

#3
Foto - Türkiye'nin bal devi belli oldu! Süzme ve petek balıyla adını dünyaya duyuran o il...

Zengin bitki örtüsü, köklü arıcılık kültürü ve damaklarda unutulmaz bir tat bırakan balıyla zirveye kurulan o meşhur kentimiz, Karadeniz'in doğa harikası Ordu!

#4
Foto - Türkiye'nin bal devi belli oldu! Süzme ve petek balıyla adını dünyaya duyuran o il...

SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL, DÜNYANIN DA BAL DEPOSU! Süzme balından doğallığıyla iştah kabartan petek balına kadar her çeşidiyle adından övgüyle söz ettiren Ordu, bu liderliğini sadece gelenekle değil, dudak uçuklatan resmi rakamlarla da kanıtlıyor.

#5
Foto - Türkiye'nin bal devi belli oldu! Süzme ve petek balıyla adını dünyaya duyuran o il...

Açıklanan son Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK 2025) verilerine göre, Türkiye genelinde bal üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 97 bin 253 tona ulaştı. Toplam 8 milyon 817 bin 155 adet arılı kovanın bulunduğu ülkemizde, zirvenin değişmez sahibi yine Ordu oldu!

#6
Foto - Türkiye'nin bal devi belli oldu! Süzme ve petek balıyla adını dünyaya duyuran o il...

Yıllardır "balın başkenti" unvanını kimseye kaptırmayan Ordu; tek başına 16 bin 750 ton bal üretimi gerçekleştirerek Türkiye'deki toplam üretimin yaklaşık 'sini tek başına karşıladı.

#7
Foto - Türkiye'nin bal devi belli oldu! Süzme ve petek balıyla adını dünyaya duyuran o il...

180 ÜLKEYİ GERİDE BIRAKAN DEV GÜÇ Ordulu arıcıların 638 bin 522 adet arılı kovanla Türkiye'nin dört bir yanında sürdürdüğü gezginci arıcılık faaliyetleri, ülke ekonomisine adeta çarpan etkisi yaratıyor. Ordu'nun ulaştığı bu üretim gücü küresel ölçekte de dudak ısırtıyor: Ordu, tek başına sahip olduğu kovan sayısıyla dünyadaki 170 ülkeden, ürettiği bal miktarıyla ise 180 ülkeden daha fazla bir kapasiteye sahip!

#8
Foto - Türkiye'nin bal devi belli oldu! Süzme ve petek balıyla adını dünyaya duyuran o il...

TÜİK verilerine göre Türkiye'de en çok bal üreten iller sıralaması ise şu şekilde şekillendi: 1. Ordu (16.750 ton) 2. Adana 3. Muğla 4. Sivas 5. Siirt

#9
Foto - Türkiye'nin bal devi belli oldu! Süzme ve petek balıyla adını dünyaya duyuran o il...

SOFRANIZA GELEN BAL GERÇEK Mİ? İŞTE ANLAMANIN PÜF NOKTALARI Ordu gibi dev üretim merkezlerinden sofralara ulaşan ürünlerin çoğalmasıyla birlikte, tüketiciler için sahte ve hakiki balı ayırt etmek kritik bir konu haline geldi. Uzmanlar, kaliteli ve doğal bir balı sahtelerinden ayırabilmek için dikkat edilmesi gereken temel unsurları şu şekilde sıralıyor:

#10
Foto - Türkiye'nin bal devi belli oldu! Süzme ve petek balıyla adını dünyaya duyuran o il...

Kıvam ve Akışkanlık: Hakiki bal, kaşıktan süzüldüğünde kesintisiz bir ip gibi akar ve tabağa döküldüğünde hemen yayılmayarak kısa süreliğine üst üste birikir.

#11
Foto - Türkiye'nin bal devi belli oldu! Süzme ve petek balıyla adını dünyaya duyuran o il...

Aroma ve Kokusu: Gerçek balın kapağı açıldığında genzi yormayan, doğal ve hafif bir bitki kokusu yayılır. Glikoz veya şeker şurubu içeren ürünlerde ise yapay bir tatlılık kokusu öne çıkar.

#12
Foto - Türkiye'nin bal devi belli oldu! Süzme ve petek balıyla adını dünyaya duyuran o il...

Kristalleşme (Şekerlenme): Soğuk ortamda zamanla şekerlenen ve katılaşan bal sanılanın aksine bozulmuş değil, aksine tamamen katkısız ve doğal demektir.

#13
Foto - Türkiye'nin bal devi belli oldu! Süzme ve petek balıyla adını dünyaya duyuran o il...

Tadımı ve Genizdeki Etkisi: Hakiki bal yutulduğunda boğazda hafif bir yakıcılık hissi bırakır ancak mideyi rahatsız etmez.

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