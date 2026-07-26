LGS tercihinde son saatler! MEB'den kritik uyarı: Süre yarın 17.00'de doluyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürütülen lise tercih sürecinde son saatlere girildi. LGS puanıyla veya yerel yerleştirme kapsamında tercih yapacak öğrenciler, işlemlerini yarın saat 17.00'ye kadar tamamlayabilecek.

Yetkililer, son dakikaya bırakılan işlemlerde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle tercihlerin mümkün olduğunca erken tamamlanmasını tavsiye ediyor.

Tercihler üç farklı kategoride yapılıyor

Öğrenciler tercihlerini;

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar,

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar,

Pansiyonlu okullar

olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştiriyor.

Bu yıl merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liselere 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek.

Kontenjan dağılımı belli oldu

MEB'in açıkladığı kontenjanlara göre;

Anadolu Liseleri: 60 bin 886

Fen Liseleri: 38 bin 700

Sosyal Bilimler Liseleri: 9 bin 210

Anadolu İmam Hatip Liseleri: 43 bin 706

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri: 46 bin 397

öğrenci kabul edecek.

Eşit puan halinde bu kriterler uygulanacak

Merkezi yerleştirmelerde öğrenciler puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

Puanların eşit olması halinde ise sırasıyla;

Okul Başarı Puanı (OBP),

8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanları,



sınıftaki özürsüz devamsızlık süresi,

Tercih önceliği,

Yaş kriteri

esas alınacak.

Sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Aynı gün başlayacak birinci nakil tercih süreci 5-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihlerinde alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon süreci başlayacak

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, 17-26 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek.

Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 4 Eylül'de açıklanacak.