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Spor UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunun ilk maçları yarın yapılacak
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunun ilk maçları yarın yapılacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağı, 7 maçla tamamlanacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 11:01:00 -
UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunun ilk maçları yarın yapılacak

Turnuvadaki Türk temsilcisi Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko takımını saat 20.00'de konuk edecek.

Avrupa Ligi üçüncü eleme turu maçlarının programı şöyle:

18.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan)

20.00 Malmö (İsveç)-F91 Diddeleng (Lüksemburg)

20.00 Fenerbahçe-Slovacko (Çekya)

21.15 Maribor (Slovenya)-HJK Helsinki (Finlandiya)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda)-Zürih (İsviçre)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Shkupi (Kuzey Makedonya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Slovan Bratislava (Slovakya)

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