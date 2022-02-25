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Spor UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oldu
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16'ya kalan takımlar oynanan 8 karşılaşmanın ardından belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 08:28:00 -
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oldu

Sonuçların ardından, Porto, Sevilla, Leipzig, Atalanta, Barcelona, Rangers, Real Betis ve Braga son 16 turuna adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 8 grup lideri de doğrudan son 16 turuna yüksellmişti. Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 8 takım arasında yer alan Kızılyıldız (Sırbistan), Eintracht Frankfurt (Almanya), Leverkusen (Almanya), Lyon (Fransa), Monaco (Fransa), Spartak Moskova (Rusya), West Ham (İngiltere)), son 16 turunda mücadele edecek.

Bu akşam oynanan Napoli-Barcelona maçı öncesi oyuncular, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle birlikte savaş karşıtı pankart açtılar.

25 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.

Son 16 play-off turu rövanş maçları ve ilk maçları skorları şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1 - Sevilla (İspanya): 0 (1-3)

Real Sociedad (İspanya): 1 - Leipzig (Almanya): 3 (2-2)

Olympiakos (Yunanistan): 0 - Atalanta (İtalya): 3 (1-2)

Lazio (İtalya): 2 - Porto (Portekiz): 2 (1-2)

Napoli (İtalya): 2 - Barcelona (İspanya): 4 (1-1)

Rangers (İskoçya): 2 - Borussia Dortmund (Almanya): 2 (4-2)

Real Betis (İspanya): 0 - Zenit (Rusya): 0 (3-2)

Braga (Portekiz): 2 - Sheriff (Moldova): 0 (0-2) - Penaltılarla 3-2 Braga turu geçti.

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