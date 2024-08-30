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Spor UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar bugün belli olacak! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri
Spor

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar bugün belli olacak! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

Yeniakit Publisher
2024-08-30 10:21:00 -
UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar bugün belli olacak! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar bugünkü kura çekimiyle belli olacak. Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri bugün belli olacak.

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası bugün TSİ 14.00'te yapılacak.

Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak. Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

Temsilcilerimizin yer aldığı torbalar ve muhtemel rakipleri şöyle:

1. TORBA

Roma

Manchester United

Porto

Ajax

Rangers

Eintracht Frankfurt

Lazio

Tottenham

Slavia Prag

2. TORBA

Fenerbahçe

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Braga

Olimpiakos

Olimpik Lyon

PAOK

FCSB

Maccabi Tel Aviv

3. TORBA

Galatasaray

Ferençvaroş

Karabağ

Elfsborg

Hearts

Bodo Glimt

Union Saint Gilloise

Dinamo Kiev

Ludogorets

4. TORBA

Beşiktaş

Midtjylland

Malmö

Athletic Bilbao

Hoffenheim

Nice

Rigas Skola

Anderlecht

Twente

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