UEFA Avrupa Ligi'nde görülmemiş olay!
UEFA Avrupa Ligi F grubunda eşi benzeri görülmemiş bir puan durumu oluştu. 4'lü averaj sonunda gruptan çıkan takımlar belirlendi..
UEFA Avrupa Ligi F grubunda eşi benzeri görülmemiş bir puan durumu oluştu. 4'lü averaj sonunda gruptan çıkan takımlar belirlendi..
UEFA Avrupa Ligi grup maçları dün oynanan maçların ardından tamamlandı. Avrupa Ligi F grubunda eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Grupya bulunan 4 takımda 8 puan alarak grubu tamamladı.
Feyenoord, Midtjylland, Lazio ve Sturm Graz'ın yer aldığı F grubunda bütün takımlar 6 maç sonunda 8 puan topladı. İlk kez böyle bir tablo gören futbolseverler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
4'lü averaja bakılan grupta Feyenoord ve Midtjylland averaj ile gruptan çıkarken Lazio yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.
İşte o tarihi puan durumu..
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