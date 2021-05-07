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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Manchester United ile İspanyol temsilcisi Villarreal kozlarını paylaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 00:05:00 -
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Roma'ya 3-2 mağlup olan Manchester United ve Arsenal ile 0-0 berabere kalan Villarreal, finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarı final karşılaşmaları tamamlandı.

İngiltere temsilcisi Manchester United, 6-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Roma takımına konuk oldu.

Manchester ekibi, Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını 39. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha etkili olan Roma, 57. dakikada Edin Dzeko ve 60. dakikada Bryan Cristante'nin golleriyle 2-1 öne geçti.

Manchester United, 68. dakikada Cavani ile beraberliği yakalasa da Nicola Zalewski, 83. dakikadaki golüyle Roma'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Rakibine karşı toplamda 8-5'lik üstünlük kuran Manchester United, Kupa 2'de adını finale yazdırdı.

Villarreal, Avrupa Ligi'nde ilk kez finale çıktı

Gecenin diğer yarı final rövanş maçında ise İspanyol ekibi Villarreal, İngiltere temsilcisi Arsenal'a konuk oldu.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sonuçlandı.

Villarreal, ilk maçta aldığı 2-1'lik galibiyetin avantajıyla tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde finale çıktı ve Manchester United'ın rakibi oldu.

İki takım arasındaki final mücadelesi, 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanacak.

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