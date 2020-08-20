  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor UEFA Avrupa Ligi'nde 924 milyon avroluk final
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 924 milyon avroluk final

Finalde kozlarını paylaşacak Sevilla ile Inter takımlarının toplam futbolcu değeri 924 milyon avro olarak dikkati çekiyor - Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Inter 586 milyon, Sevilla ise 338 milyon avro piyasa değerine sahip - Inter'de Christian Eriksen ve Romelu Lukaku 68'er milyon avro, Sevilla'da ise Lucas Ocampos ve Diego Carlos 50'şer milyon avro ile en değerli futbolcular olarak göze çarpıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:07:17 -
UEFA Avrupa Ligi'nde 924 milyon avroluk final

İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İspanya'nın Sevilla ile İtalya'nın Inter takımlarının toplam futbolcu değeri 924 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Inter'in tahmini piyasa değeri 586 milyon, Sevilla'nın ise 338 milyon avro oldu.

Danimarkalı Christian Eriksen ve Belçikalı Romelu Lukaku 68'er milyon avro ile Inter'in, Arjantinli Lucas Ocampos ve Brezilyalı Diego Carlos 50'şer milyon avro ile Sevilla'nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.


- Inter'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)
Christian Eriksen 68 milyon
Romelu Lukaku 68 milyon
Lautaro Martinez 64 milyon
Stefan de Vrij 48 milyon
Marcelo Brozovic 48 milyon
Milan Skriniar 48 milyon
Nicolo Barella 36 milyon
Alessandro Bastoni 31,5 milyon
Stefano Sensi 24 milyon
Matias Vecino 18,5 milyon
Alexis Sanchez 16 milyon
Valentino Lazaro 15 milyon
Joao Mario 13 milyon
Roberto Gagliardini 12 milyon
Danilo D'Ambrosio 10,5 milyon
Cristiano Biraghi 9,5 milyon
Sebastiano Esposito 9 milyon
Diego Godin 8 milyon
Victor Moses 6,8 milyon
Kwadwo Asamoah 6,5 milyon
Antonio Candreva 5,5 milyon
Samir Handanovic 4,8 milyon
Ashley Young 3,2 milyon
Lucien Agoume 3,2 milyon
Andrea Ranocchia 2,4 milyon
Gabriel Brazao 1,8 milyon
Axel Bakayoko 1,6 milyon
Borja Valero 1,2 milyon
Lorenzo Pirola 900 bin
Daniele Padelli 650 bin
Georgios Vagiannidis 400 bin
Tommaso Berni 100 bin
Toplam 586,05 milyon


- Sevilla'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)
Lucas Ocampos 50 milyon
Diego Carlos 50 milyon
Jules Kounde 30 milyon
Sergio Reguilón 25 milyon
Suso 17,5 milyon
Tomas Vaclik 14,5 milyon
Joan Jordán 14,5 milyon
Oliver Torres 13,5 milyon
Youssef En-Nesyri 12 milyon
Carlos Fernández 10 milyon
Luuk de Jong 9,5 milyon
Franco Vázquez 9,5 milyon
Munir El Haddadi 9 milyon
Bryan Gil 9 milyon
Fernando Reges 8 milyon
Ever Banega 7 milyon
Nemanja Gudelj 5,5 milyon
Roque Mesa 5,5 milyon
Ibrahim Amadou 5,5 milyon
Sergio Escudero 4,8 milyon
Joris Gnagnon 4,8 milyon
Alejandro Pozo 4,5 milyon
Sergi Gomez 4 milyon
Aleix Vidal 3,5 milyon
Jesus Navas 3,2 milyon
Yassine Bounou 3 milyon
Sebastien Corchia 1,6 milyon
Juan Soriano 1,6 milyon
Marc Gual 1,1 milyon
Javi Diaz 400 bin
Toplam 338 milyon

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı
Ekonomi

Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı

Daha önce ABD'nin Türk ekonomisine yaptığı operasyon sırasında Yapı Kredi Bankası'yla Türk Lirası'na darbe vurduğu ortaya belirlenen Koç'un ..
Huawei, dünyada bir ilk özelliğe sahip MateBook X 2020'yi tanıttı
Teknoloji

Huawei, dünyada bir ilk özelliğe sahip MateBook X 2020'yi tanıttı

Çinli tüketici elektroniği şirketi Huawei, en yeni dizüstü bilgisayar modeli MateBook X 2020’i resmi olarak tanıttı. Peki MateBook X 2020'ni..
Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!
Teknoloji

Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!

Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisi açıldı. Peki İlk entegre güneş paneli üretim tesisi nerede kurulacak? İlk entegre güneş ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı