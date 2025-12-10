  • İSTANBUL
Yerel Tem Otoyolu'nda tanker yan yattı!
Yerel

Tem Otoyolu'nda tanker yan yattı!

Esenyurt'ta Tem Otoyolu'nda seyreden bir tanker yan yattı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan tanker şoförü hastaneye kaldırılırken Edirne istikametinde trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

